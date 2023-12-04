Законопроекты об ужесточении наказания за утечки данных внесли в Госдуму

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Партия "Единая Россия" внесла в Госдуму сразу несколько законопроектов, ужесточающих наказание за утечки персональных данных. Об этом заявил первый зампред Совбеза Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

По его словам, введут новые составы административных правонарушений и увеличат штрафы, в отдельных же случаях ответственность будет выражаться в десятках, а то и сотнях миллионов рублей. Он добавил, что похитителям персональных данных также может грозить лишение свободы до десяти лет.

По мнению Турчака, многие компании не охраняют информацию о гражданах и воспринимают ее как способ заработка, а действующие штрафы мало кого стимулируют. В результате на сегодняшний день круговорот баз с персональными данными на черном рынке оценивается в 20 тысяч, в которых содержатся сведения примерно о 80% россиянах, сказал парламентарий, уточнив, что, по некоторым оценкам, ущерб от утечек в 2022 году составил около восьми миллиардов рублей.

Турчак рассказал, что поправки в УК и КоАП России партия вносит по поручению российского президента. Ответственность будет расти вместе с объемом слитой информации, а наказание будет меняться в зависимости от количества граждан, чьи права нарушили. Также штрафы ужесточат, если утекут чувствительные данные, к примеру медицинская информация, подчеркнул он.



По его словам, размер штрафов для должностных лиц составит от 800 тысяч до двух миллионов рублей, для юридических – до трех до 15 миллионов, а за повторное нарушение компания может заплатить сотни миллионов рублей в зависимости от ее выручки.

Уголовная ответственность, продолжил Турчак, будет касаться как профессиональных киберпреступников, так и рядовых сотрудников, которые нарушили закон. До восьми лет лишения свободы грозит и тем, кто вывозит данные россиян за рубеж, продает или передает их. Если из-за утечки информации граждане получили вред жизни или здоровью, то это будет расцениваться как организованная преступность, за которую предусмотрено десять лет тюрьмы, предупредил первый зампред Совбеза.



В заключение он сказал, что отдельный вид уголовной ответственности предусмотрен для тех, кто строит бизнес на украденных данных. Для них грозит до пяти лет тюремного заключения и большой штраф, подытожил Турчак.



В свою очередь, глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн заявил в своем телеграм-канале, что за повторную утечку персональных данных компания выплатит штраф в размере 3% выручки за год, но не свыше 500 миллионов рублей.

"За повторные утечки мы предлагаем ввести оборотные штрафы – от 0,1 до 3% выручки за календарный год или за часть текущего года, не менее 15 миллионов рублей и не более 500 миллионов рублей", – написал он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подтвердил утечку персональных данных клиентов МТС Банка. Уже составлен протокол об административном правонарушении, который будет передан в суд.

О проверке компании ведомством стало известно 8 сентября. Тогда сообщалось, что в Сеть попали три файла с персональными данными клиентов.

В "Лаборатории Касперского" оценили ситуацию с утечкой данных пользователей