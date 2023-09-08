Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов "МТС Банка"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сведения о предполагаемой утечке личных данных клиентов "МТС Банка" проверят в Роскомнадзоре (РКН). Об этом "Интерфаксу" сообщили в регуляторе.

В Роскомнадзоре добавили, что на данный момент не получали уведомлений от "МТС Банка" об утечке.

До этого в телеграм-канале основателя сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашота Оганесяна заявили, что в открытом доступе оказались три текстовых файла с конфиденциальными данными клиентов "МТС Банка". В первом файле было примерно 1 миллион строк с ФИО, номерами телефонов, датой рождения, ИНН и другими сведениями; в другом – более 3,1 миллиона строк с частичными номерами карт и их типом, а также датами действия; а в третьем – 1,8 миллиона уникальных номеров телефонов и числовые идентификаторы.

Ранее в ГД предложили маркировать компании, допустившие утечку персональных данных пользователей. Отмечалось, что маркировка позволит россиянам понять, стоит ли доверять компании, а также защитит от возможных инцидентов уязвимые группы населения – несовершеннолетних и пожилых граждан. Кроме того, знак станет для операторов поводом тщательнее следить за защитой персональных данных клиентов.

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