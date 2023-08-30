В ГД предложили упростить удаление сведений о гражданах из баз данных операторов

Фото: Агентство "Москва"/Дарья Мясина

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили наделить Минцифры РФ правом, позволяющим обязать негосударственных операторов персональных данных обеспечить удаление информации о гражданах из баз данных по запросу. Соответствующее обращение он направил на имя главы ведомства Максута Шадаева, сообщает RT.

Парламентарии, ссылаясь на данные Роскомнадзора, отметили, что за последние несколько лет в стране почти в 40 раз выросло число утечек персональных данных пользователей.

Депутаты напомнили, что в соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ "О персональных данных" россияне имеют право в любой момент отозвать согласие на обработку собственных персональных данных. Организация в таком случае обязана уничтожить информацию в течение 30 рабочих дней.

Однако граждане РФ, как отметили авторы обращения, так и не получили эффективного способа отзыва персональных данных. В случае желания отказаться от обработки информации им необходимо обращаться в каждую компанию, а если же предприятие окажется несогласным – защищать свои права в суде.

На фоне подобного парламентарии предложили Шадаеву разработать и принять законопроект "Об очистке цифрового следа", который обяжет негосударственных операторов удалять информацию о человеке из своих баз данных.

"Система одного окна позволит не только уменьшить бюрократическую нагрузку на граждан, желающих отозвать права на свои персональные данные у операторов, но и усилить контроль за добросовестностью компаний и минимизировать количество утечек информации в Сеть", – говорится в обращении.

До этого в ГД предложили маркировать компании, допустившие утечку персональных данных пользователей. Отмечалось, что маркировка позволит россиянам понять, стоит ли доверять компании, а также защитит от возможных инцидентов уязвимые группы населения – несовершеннолетних и пожилых граждан. Кроме того, знак станет для операторов поводом тщательнее следить за защитой персональных данных клиентов.



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