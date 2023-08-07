В ГД предложили маркировать допустившие утечку данных компании

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Зампред Госдумы от партии ЛДПР Борис Чернышов предложил ввести в России знак "ненадежный оператор" для компаний, допустивших утечку персональных данных пользователей. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры РФ Максута Шадаева.

Парламентарий обратил внимание, что чаще всего от утечек конфиденциальной информации страдают клиенты сервисов доставок еды и продуктов, посылок, маркетплейсов, телеком-компаний и других.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения специального графического знака "ненадежный оператор персональных данных", а также маркировки компаний, допустивших утечку персональных данных клиентов, таким графическим символом", – цитирует обращение ТАСС.

Чернышов считает, что маркировка позволит россиянам понять, стоит ли доверять компании, а также защитит от возможных инцидентов уязвимые группы населения – несовершеннолетних и пожилых граждан. Кроме того, знак станет для операторов поводом тщательнее следить за защитой персональных данных клиентов, предположил депутат.

Ранее глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что ГД и Минцифры совместно дорабатывают инициативы об ужесточении ответственности за утечки данных для операторов и наказании по Уголовному кодексу РФ за использование такой информации. Депутат отметил, что около трети крупных по выручке отечественных компаний не обеспечивают необходимый уровень защиты сайтов от DDoS-атак.



Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"