Роскомнадзор проверит данные об утечке данных клиентов интернет-магазина "Подружка"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор проведет проверку информации об утечке персональных данных клиентов интернет-магазина "Подружка". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина "Подружка", – сообщили журналистам в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, по состоянию на 16:00 2 августа Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании. Об утечке персональных данных клиентов интернет-магазина "Подружка" сообщалось в телеграм-каналах.

Ранее сообщалось об утечке персональной информации пользователей образовательной платформы "Российская электронная школа". Роскомнадзор получил информацию от оператора и приступил к проверке.

До этого ведомство организовало проверку в связи с возможной утечкой данных пользователей с сайта конкурса "Большая перемена".

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"