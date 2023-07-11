РКН проверит информацию об утечке данных с конкурса "Большая перемена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роскомнадзор организовал проверку в связи с возможной утечкой данных пользователей с сайта конкурса "Большая перемена". Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о попадании в открытый доступ файлов, в которых содержится более 5 миллионов записей о пользователях ресурса.

"Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных из базы всероссийского конкурса "Большая перемена", – рассказали в пресс-службе РКН.

До этого депутат Александр Хинштейн сообщил, что Госдума и Минцифры сейчас совместно дорабатывают инициативы об ужесточении ответственности за утечки данных и уголовном наказании за использование утечек.

