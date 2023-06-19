РКН начал проверку из-за возможной утечки данных клиентов компании "Первый бит"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Роскомнадзор начал проверку в связи с возможной утечкой данных клиентов компании "Первый бит", занимающейся автоматизацией бизнес-процессов на основе "1С" и других решений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Информация об утечке персональных данных клиентов компании до этого появилась в ряде телеграм-каналов. Как уточнили в Роскомнадзоре, после этого представители "Первого бита" самостоятельно обратились в ведомство и сообщили о случившемся.

Ранее сообщалось об утечке информации о клиентах сетей гипермаркетов "Ашан" и "Твой дом". В попавшем в открытый доступ файле хранились имена, телефоны, адреса электронных почт и другая персональная информация. В связи с этим РКН также организовал проверку.

До этого, в минувшем мае, суд в Москве оштрафовал VK на 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей сервиса mail.ru. Было установлено, что компания предоставила неправомерный доступ к персональным данным пользователей ресурса.

