IT-эксперт назвал способ пресечь утечки данных клиентов торговых сетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пресечь утечки баз данных клиентов крупных компаний, в том числе торговых сетей, можно введением оборотных штрафов для этих фирм, сообщил News.ru главный разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

По его словам, в среде российских предпринимателей нет культуры защиты персональной информации, поскольку ответственность за ее потерю – штраф в 60 тысяч рублей.

"Компании заплатят деньги, и дело закрыто. Это ужасно, нужны оборотные штрафы. Даже десятые доли процента – внушительные суммы, а не 60 тысяч рублей", – сказал он.

Геллер подчеркнул, что все ПО, и даже российское, можно полностью защитить, вопрос лишь в людях.

Ранее российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans заявила, что с ее сайта похитили данные свыше трех миллионов пользователей. Компания сообщила Роскомнадзору о факте утечки.

Представители сети добавили, что сотрудники приняли дополнительные меры для защиты данных. Компания принесла извинения всем, кто мог пострадать в результате инцидента. Информация о том, что данные клиентов могли быть похищены, поступила от компании два дня назад.

До этого стало известно, что издательская группа "Эксмо-АСТ" организовала внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов магазина Book24. Компания рассматривает вопрос об обращении в правоохранительные органы и принимает меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"