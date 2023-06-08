В Gloria Jeans подтвердили утечку данных пользователей сайта компании

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Российская сеть магазинов одежды Gloria Jeans заявила, что с ее сайта похитили данные свыше 3 миллионов пользователей. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сети.

Gloria Jeans сообщила Роскомнадзору о факте утечки.

"По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом", – отметили в пресс-службе.

Представители сети добавили, что сотрудники приняли дополнительные меры для защиты данных. Компания принесла извинения всем, кто мог пострадать в результате инцидента. Информация о том, что данные клиентов могли быть похищены, поступила от компании два дня назад.

Ранее стало известно, что издательская группа "Эксмо-АСТ" организовала внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов магазина Book24. Компания рассматривает вопрос об обращении в правоохранительные органы и принимает меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"