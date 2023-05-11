Суд в Москве оштрафовал VK на 60 тыс рублей за утечку данных пользователей mail.ru

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Савеловский суд Москвы выписал штраф компании VK в размере 60 тысяч рублей за утечку данных пользователей сервиса mail.ru. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

"ООО "ВК" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

По информации суда, компания предоставила неправомерный доступ к персональным данным пользователей ресурса. Максимальный размер штрафа за подобное нарушение мог составить 100 тысяч рублей.

Компания является собственником сервиса электронной почты Mail.ru и других сетевых ресурсов.

Ранее СМИ сообщали, что VK работает над созданием собственного сервиса для знакомств. Особенностью разработки станет то, что пользователям приложения не нужно будет идентифицироваться через соцсеть "ВКонтакте" по аналогии с "VK Знакомствами". Сама же компания официально не комментировала работу над новым приложением.

