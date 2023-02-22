"МегаФон" увеличил пропускную способность сервисов VK и Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"МегаФон" увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах, сообщили в пресс-службе мобильного оператора. В частности, в VK и Telegram она увеличилась на 45 и 40% соответственно.

"Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах, социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах", – отмечает пресс-служба оператора.

"МегаФон" расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VK в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В пресс-службе добавили, что широкий канал увеличивает скорость и сокращает время отклика сервера. ППользователям станет доступно более быстрое скачивание и загрузка файлов, кроме того, вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры можно будет с минимальными задержками.

"Интерес абонентов мобильной связи к VK растет из года в год. В январе трафик увеличился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", – добавили в "МегаФоне".

Самыми популярными проектами VK являются "Одноклассники" и "ВКонтакте". По данным пресс-службы, пользователи стали больше потреблять "тяжелый" контент: в январе 2023 года по сравнению с январем 2022 года в соцсети "ВКонтакте" использование видеотрафика выросло почти в 2,5 раза.

Пропускную способность в Telegram специалисты "МегаФона" увеличили на 40%, до 1 400 гигабит в секунду.

"На протяжении последних 11 месяцев Telegram остается самым популярным сервисом мгновенных сообщений – расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере", – уточнили в сообщении.

В январе 2023 года пользователи потратили в Telegram в 3 раза больше трафика, чем в январе 2022 года.

Технический директор "МегаФона" Алексей Титов отметил, что компания активно строит и модернизирует мобильную инфраструктуру, а также улучшает качество работы онлайн-сервисов на этой сети.

"Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов", – добавил технический директор "МегаФона".

Ранее сообщалось, что в России могут создать каталог одобренных онлайн-игр. Инициативой предлагается учредить реестр запрещенных игр, обязать разработчиков ввести системы идентификации и аутентификации при входе, а также внести отечественные системы родительского контроля в список обязательных программ к предустановке на компьютеры.

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