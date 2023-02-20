Цукерберг заявил о запуске платной верификации аккаунтов в Facebook и Instagram

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Глава признанной экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta Марк Цукерберг запустит платную подписку, которая позволит пользователям соцсетей Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России) пройти верификацию учетной записи и получить "синюю галочку", сообщает "Вечерняя Москва".

Услуга, которая получила название Meta Verified, заработает на этой неделе. С ее помощью пользователи смогут подтвердить учетную запись, предоставив удостоверение личности, получить синий значок, дополнительную защиту от появления фейковых учетных записей и прямой доступ к службе поддержки клиентов.

По словам Цукерберга, эта функция повысит подлинность аккаунтов и безопасность сервисов. Новая услуга будет стоить 11,99 доллара в месяц в веб-версии и 14,99 доллара в месяц – на мобильных телефонах.

Ранее Минюст России внес компанию Meta Platforms (запрещена на территории РФ) в перечень экстремистских организаций. В обновившемся 25 ноября 2022 года перечне под номером 96 указана американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram.

Тверской суд запретил деятельность компании Meta на территории России 21 марта прошлого года. Поводом к этому послужило ее решение разрешить призывы к насилию против российских военных. Однако там подчеркнули, что призывы не распространяются на гражданское население.

В свою очередь, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил вероятность разблокировки соцсетей Facebook и Instagram.



Жалобу на запрет деятельности Meta за экстремизм подало лицо, не участвующее в процессе

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