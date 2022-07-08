В Госдуме предложили запретить вести бизнес в Facebook и Instagram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы предложили запретить вести бизнес в Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организации). Соответствующий документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, банки и финансовые организации должны будут прекратить обслуживание счетов компании, которые оказывают услуги с помощью запрещенных в России сайтов.

Соответствующие поправки предлагают внести в статью "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил вероятность разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией) в России. Для этого, по словам эксперта, потребуется решить юридические и политические вопросы.

