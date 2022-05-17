Интернет-омбудсмен оценил вероятность разблокировки Instagram в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев допустил вероятность разблокировки социальных сетей Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организацией) в России. Об этом сообщает "Радио 1".

Для этого, по словам эксперта, потребуется решить юридические и политические вопросы.

"Допущения о возможности разблокировки основаны на том, могут ли быть найдены точки контакта между компанией Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и российским государством в плане взаимодействия и работы на территории РФ. И рано или поздно к этому придет", – отметил Мариничев.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности разблокировки Instagram в России.

Тверской суд Москвы запретил деятельность Meta на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение компании разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

