Суд оштрафовал Meta Platforms на 4 млн руб за публикацию постов с ЛГБТ

11:07
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Суд оштрафовал на 4 миллиона рублей компанию Meta Platforms, признанную экстремистской и запрещенную в России, за публикацию в Instagram и Facebook (также запрещены в РФ) сведений, пропагандирующих ЛГБТ-сообщество, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в суд поступил протокол Роскомнадзора в отношении Мета, составленный по административной статье "Неудаление сайтом информации в случаях, когда обязанность по ее удалению предусмотрена законодательством РФ".
Поводом послужила публикация в соцсетях репостов с "ОВД-Инфо" (признан в РФ иноагентом) со ссылками на материалы, пропагандирующие ЛГБТ-сообщество.
Ранее сообщалось, что признанная экстремистской и запрещенная в России компания Meta обжаловала соответствующее решение суда. Суд опроверг обжалование.
Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.
Жалобу на запрет деятельности Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) за экстремизм подало лицо, не участвующее в процессе
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