Суд опроверг обжалование компанией Meta решения о признании ее экстремистской

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Жалобу на решение суда о признании компании Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) экстремистской подал человек, не являющийся участником процесса. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Тверского суда Москвы рассказали, что жалобу подал не представитель компании.

В органе отметили, что юридически это возможно, однако апелляционной инстанции предстоит решить, принимать такую жалобу к производству или нет.

Ранее сообщалось, что признанная экстремистской и запрещенная в России компания Meta обжаловала соответствующее решение суда.

Тверской суд Москвы запретил деятельность компании на территории России 21 марта. Поводом к этому послужило решение Meta (признана экстремистской и запрещена на территории РФ) разрешить призывы к насилию против военных РФ. При этом там отметили, что призывы не распространяются на гражданское население.

