На Meta составили новый административный протокол

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На американскую компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) составили очередной протокол о неудалении запрещенного контента. Теперь ей снова грозит штраф, сообщает RT.

28 марта Тверской суд Москвы постановил, что Meta нарушает права россиян и несет угрозу конституционному строю России. Согласно постановлению, компания распространяет на территории России материалы, содержащие призывы к насильственным действиям экстремистского характера в отношении граждан страны.

А за неделю до этого суд признал соцсети Instagram и Facebook экстремистскими и запретил их деятельность на территории России. В суде сочли, что деятельность Meta, которой принадлежат площадки, направлена против России и вооруженных сил страны.

Нынешний протокол не первый в отношении Meta. Так, в октябре прошлого года приставы в дополнение к существующим открыли против нее еще четыре дела о принудительной выплате 17 миллионов рублей штрафов за отказ удалять противоправный контент.

