Роскомнадзор составит на Google два протокола за неудаление запрещенного контента

29 марта, 18:58
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Роскомнадзор составит в отношении компании Google два административных протокола в связи с неудалением принадлежащим ей видеохостингом YouTube запрещенной в РФ информации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской ИТ-компании Google LLC, стал одной из ключевых площадок, участвующих в информационной войне против России. Американская платформа откровенно способствует распространению лживого контента, содержащего недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на Украине", – говорится в сообщении.
Уточняется, что площадка не удаляет материалы, дискредитирующие Вооруженные силы РФ, публикации экстремистских организаций, в числе которых нацбатальон "Азов" и запрещенный в РФ "Правый сектор", а также видеозаписи, содержащие призывы к насилию по отношению к российским военным.
В Роскомнадзоре отметили, что за это Google может грозит штраф в размере до 8 миллионов рублей с последующим его увеличением до 20% от годовой выручки компании в случае повторного нарушения.
Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" министерства обороны России. В ведомстве подчеркнули, что действия администрации видеохостинга нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, а также выступают актом цензуры, направленной против всего российского.
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