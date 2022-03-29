В подведомстве РКН предложили контролировать публикацию данных в родительских чатах

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Руководство школ часто запрашивает избыточную информацию об учащихся и открыто публикует документы с их личными данными, эта ситуация требует усиления контроля со стороны государства, заявила глава подведомственного Роскомнадзору Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. Об этом сообщает "Газета.ру".
"В родительских чатах иногда пересылаются фотографии документов с личными данными, в школе – размещаются списки учащихся, которые имеют право на льготное питание в столовой", – сказала она.
По мнению Куровской, чтобы урегулировать данную ситуацию, необходимо установить единые требования к обработке персональных данных детей для образовательных учреждений. Она пояснила, что эти нормы должны четко устанавливать, какую именно информацию о школьниках можно собирать и обрабатывать в тех или иных целях.
"Сделать это поможет закрытый перечень личных данных. Например, должны отличаться объемы сведений, обрабатываемых школой для участия ученика в олимпиаде или для прохождения диспансеризации", – уточнила Куровская.
Осенью 2021 года в России произошел всплеск DDoS-атак на онлайн-сервисы школ. Их количество увеличилось на 118% по сравнению с сентябрем 2020 года. Согласно исследованию, большинство DDoS-атак имели небольшую мощность. Для организации атак использовались дешевые доступные инструменты.
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