Эксперт рассказал, как сохранить данные на случай блокировки соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Во время блокировки социальных сетей необходимо переместить важные файлы на компьютер, жесткий диск или флешку, рассказал Иван Самойленко из B&C Agency. Об этом сообщает газета "Известия".

Кроме того, эксперт рекомендовал сначала выписать социальные сети, которые часто используются, и определить, какие из них относятся к иностранным. Он отметил, что при блокировке зарубежных платформ альтернативой станут отечественные площадки.

"Также важно составить список ссылок на часто посещаемые сайты, чтобы в поисковой системе не попасть на сайт-дублер, используемый мошенниками. Клиентов, друзей и родных следует уведомить об альтернативных способах связи", – добавил Самойленко.

В Сети также появились инструкции по сохранению контента в Instagram, Facebook и Google.

Ранее Роскомнадзор потребовал от TikTok ограничить для детей военно-политический контент. В ведомстве рассказали, что ролики с подобной тематикой целенаправленно предлагаются несовершеннолетним, после чего потребовали убрать их из рекомендаций.

Также Роскомнадзор в соответствии с решением Генпрокуратуры принял меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook, они начали действовать 25 февраля.

Отмечалось, что Генпрокуратура по согласованию с МИД РФ признала Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод россиян.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

