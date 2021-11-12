Греф предложил разработать нормы по ограничению интернет-контента для детей

10:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Сбербанка Герман Греф выступил за строгий контроль над интернет-контентом для детей. Об этом он заявил в интервью журналисту ТАСС Ивану Сурвилло для 8-серийного научно-популярного сериала об искусственном интеллекте от Киностудии имени Максима Горького, созданного к 180-летию банка и к международной конференции Artificial Intelligence (AI) Journey 2021.
"Я за строгий контроль того контента, который попадает к детям. В общем, это такая очень тонкая сфера, и я бы, единственное, призывал ее приоритизировать. Это нельзя откладывать", – отметил Греф.
По его мнению, на сегодняшний день принятие мер уже недопустимо отодвигать, так как контента стало настолько много, что "никакой государственной цензурой это не может быть решено".
Греф высказал предложение, что должны быть приняты нормы, проверку которых должен взять на себя, например, искусственный интеллект.
Что касается вопроса о непосредственном взаимодействии с гаджетами детей в возрасте до 6–7 лет, по словам главы Сбербанка, такие контакты следует свести к минимуму.
"В начальной школе этого уже избежать невозможно. Здесь нужны ограничения. И ограничения с точки зрения количества вот такого рода контактов и качества, самое главное – качества контактов", – пояснил Греф.
Он уточнил, что необходимо просматривать и разрешать только тот контент, который приемлем для детей и для их психики. Однако руководитель банка подчеркнул, что если осуществлять "насильственное лишение гаджета", это тоже может привести к психологической травме.
"Психологи говорят, что сформировалось цифровое "я" ребенка, и в этом цифровом "я" гаджет является его нативным органом. И такое насильственное лишение гаджета приводит к тому, что ребенок воспринимает это как потерю какого-то органа своего. И это тоже психологическая травма", – объяснил Греф.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал Роскомнадзор создать общедоступную и бесплатную программу родительского контроля для установки на гаджеты, используемые детьми. По его словам, если ребенок может создать аккаунт в соцсетях, не сказав родителям (поскольку нет такого законного запрета), то взрослым необходимы технические опции контроля за контентом, который доступен детям.
Больше половины школьников получают в Сети приглашение "дружить" от незнакомых людей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: