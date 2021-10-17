Психологи рассказали, подходит ли сериал "Игра в кальмара" для семейного просмотра

Самый обсуждаемый сериал октября – "Игра в кальмара" от Netflix. Сюжет, где люди вынуждены принимать участие в играх на выживание, не является чем-то новым в кинематографе. Однако прежде это не вызывало такого резонанса. Сериал не только привлек внимание подростков по всему миру, в том числе и в России (несмотря на возрастную маркировку 18+), но и привел к недовольству родителей. Появились даже предложения от общественных организаций проверить картину с помощью психологов. Вместе с редакцией киноканала Cinema рассказываем, что делать родителям, у которых ребенок увлекся этим сериалом, нужно ли запрещать просмотр и как на подростке могут отразиться подобные шоу.



Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хёк; производствово – Netflix, Siren Pictures Korea

Нужно ли запрещать ребенку смотреть сериал?

В сериале действительно содержится много сцен насилия. Проигравшие участники гибнут, люди забывают о чести и совести, в надежде стать победителем предают друг друга. Желание родителей запретить детям смотреть подобный контент понятно. Однако, по словам доктора психологии Виктории Шиманской, никакого смысла в запретах нет.

"Нельзя навязывать свое мнение, говорить: "Какой ужас, это смотреть нельзя". Это только вызовет обратный эффект, ситуацию сопротивления", – рассказала Шиманская.

Психолог пояснила, что разговор нужно повернуть в другую сторону, склонить ребенка к размышлению, к определенным выводам. Сюжет фильма дает возможность обсудить с подростком тему личных границ, проблему насилия, объяснить, что никто не может его бить или делать то, что ему неприятно, рассказать, как не попасть в такую ситуацию, отметила она.





Виктория Шиманская доктор психологии Важно задать правильные вопросы: "Как тебе сериал, на что ты обратил внимание? Как ты думаешь, вот в этом моменте, когда все голосовали, кто-то голосовал за, кто-то – против, почему люди вообще согласились на это?" Тогда этот сериал может стать серьезным поводом для рефлексии, а не конфликта.

С ней согласна эксперт телеканала "Доктор", клинический психолог и врач-невролог Татьяна Соцкова. По ее мнению, запретами можно только подогреть интерес к просмотру, тем более во времена, когда практически любой контент можно найти в Сети.



Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хёк; производствово – Netflix, Siren Pictures Korea

"Если подросток начал смотреть, то правильнее посмотреть вместе с ним и обсудить после. Что он там увидел, что увидели вы, что его впечатлило, что его задело", – отметила Соцкова.



Татьяна Соцкова клинический психолог, врач-невролог Для кого-то это история про насилие, для кого-то – про деньги, а для кого-то – про межличностные отношения: предательство, манипуляции. Каждый увидит свое, и потом можно вместе это все обсудить. Найти какие-то выводы и общие смыслы. Не зря сейчас это самый популярный сериал.

Педагог и психолог Анна Быкова считает, что запретами можно только нарушить эмоциональный контакт с подростком, но ничего не добиться.



Анна Быкова педагог, психолог До определенного возраста, пока вы можете контролировать то, что смотрит ребенок, во что играет, это имеет смысл. Но как только возможности контролировать контент у вас нет, потому что подросток уже не все "потребляет" дома (он ходит в гости к друзьям, в школу), то тогда запрет бессмысленный.

По ее словам, лучше сериал посмотреть вместе и поинтересоваться у ребенка, что ему нравится, посмотреть на его реакцию и эмоции, потому что в фильме не только насилие.

"В сериале много тонких психологических моментов, и, может, ребенка в большей степени интересует не кровь, а взаимоотношения, мотивация людей. Через вопросы вы больше узнаете о своем ребенке, чем через запреты", – подчеркнула специалист.

Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хёк; производствово – Netflix, Siren Pictures Korea

Чем картина привлекла подростков?

В отличие от многих фильмов про смертельные состязания, визуальное решение "Игры в кальмара" очень красочное и необычное. Мрачным здесь как раз предстает реальный мир, где у людей много проблем, где всегда темно. В бункере, где проходят игры, много света, все раскрашено в яркие цвета, есть все атрибуты детства: качели, горки, куклы, рисунки на стенах.

Сами игры, в которых соревнуются герои, – традиционные забавы детей, только поражение фактически означает смерть для игрока. В фильме есть некая таинственность: распорядитель и обслуживающий персонал носят маски и не имеют права их снимать. Но только ли это привлекает подростков?

По словам Виктории Шиманской, в фильме есть четкий типаж участников – люди, которые находятся в крайне тяжелой жизненной ситуации.



Виктория Шиманская доктор психологии Они все в состоянии долга, каждый в меру своего положения, и здесь важно увидеть, как идет принятие решения, изменение сознания человека. Причем каждый из них находится в этой ситуации один на один. Каждый из участников не просто в безвыходном положении, им реально некуда идти, у них нет альтернативы.

Татьяна Соцкова добавила, что игра в сериале – аллегория с современным миром.

"Здесь мы видим полное разрушение всех ценностей, которые мы прививаем детям: ценность человеческой жизни, уважение к другому, – и фокусировку на ценности денег", – объяснила психолог.

Фото: кадр из фильма "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хёк; производствово – Netflix, Siren Pictures Korea

Как просмотр может отразиться на ребенке?

У родителей логично возникает вопрос, как может просмотр таких сериалов повлиять на неокрепшую психику подростков. Татьяна Соцкова полагает, что это индивидуально и зависит от возраста ребенка, его типа нервной системы. По ее словам, кто-то из подростков вообще никак не отреагирует, на кого-то сериал произведет чуть больший эффект, а у впечатлительного ребенка может повыситься уровень тревожности, мнительности и возбудимости.

"Думающий, рефлексирующий подросток может здесь поразмыслить и даже чем-то мощно мотивироваться, но если это человек с созревающей психикой, то могут быть последствия, перенесение сюжета в реальную жизнь. Здесь с ребенком важно говорить об общих ценностях и о смысле жизни", – подчеркнула психолог.

Анна Быкова также считает, что дело не в сюжете сериала, а в личных особенностях ребенка.





Анна Быкова педагог, психолог Если это семейный просмотр, то родители могут параллельно осуществлять свое воспитание, оставлять комментарии по поводу действия героев. Одно дело – смотреть сюжет, другое дело – как этот сюжет будет восприниматься. Кто-то посмотрит и скажет, что это плохо, что он бы никогда так не поступил, а другой человек может посмотреть и сделать противоположные выводы.

Специалист также обратила внимание на то, что фильмы со сценами насилия существовали всегда, но нельзя проследить прямую причинно-следственную связь между жестоким контентом и агрессивным поведением детей. Как правило, дети смотрят подобные сериалы из любопытства или чтобы не отрываться от друзей, коллектива, суметь поддержать разговор в компании, отметила Быкова.

"Это может никак не отразиться на его дальнейшем поведении, если уже сформированы нравственные опоры. У него уже привиты нравственные критерии, он на это посмотрит как на некую вымышленную историю, страшную сказку", – добавила психолог.

Тем временем сериал "Игра в кальмара" официально стал самым популярным в истории стриминговой платформы Netflix, набрав 111 миллионов поклонников по всему миру.