Учетные записи для детей появятся на портале госуслуг в 2022 году

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На портале госуслуг до конца следующего года появятся учетные записи для детей, которым не исполнилось 14 лет. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

По его словам, в настоящее время для детей создано много электронных сервисов, среди которых электронный дневник и доступ к цифровому контенту.

"Поэтому до конца года 2022 мы обязательно сделаем возможным получение учетной записи на портале госуслуг для детей, которые не достигли возраста, необходимого для получения паспорта", – сказал Шадаев.

Отмечается, что на сегодняшний день дети младше 14 лет могут оформить только упрощенную учетную запись на портале госуслуг.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что опекуны и попечители теперь смогут подтвердить свои права на сайте mos.ru, что позволит им прикрепить ребенка к детской городской или стоматологической поликлинике в режиме онлайн, а также получить доступ к медкарте.

Ракова подчеркнула, что проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме и займет не более суток. Для этого нужно ввести данные ребенка в личном кабинете в разделе "Моя семья" и выбрать тип родства "Мой подопечный".

