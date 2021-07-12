Опекуны и попечители получат доступ к электронным медкартам детей на mos.ru

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Опекуны и попечители теперь смогут подтвердить свои права на сайте mos.ru, что позволит им прикрепить ребенка к детской городской или стоматологической поликлинике в режиме онлайн, а также получить доступ к медкарте.
Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Цифровые сервисы города становятся еще удобнее. Теперь прикрепить ребенка к детской или стоматологической поликлинике и получить доступ к его электронной медкарте смогут не только родители, но также опекуны и попечители. Для этого достаточно просто внести данные подопечного в личном кабинете на портале mos.ru", – сказала она.
Ракова подчеркнула, что проверка законных прав пройдет в автоматическом режим и займет не более суток. Для этого нужно ввести данные ребенка в личном кабинете в разделе "Моя семья" и выбрать тип родства "Мой подопечный".
Для прикрепления в режиме онлайн к детской или стоматологической поликлинике нужно следовать инструкции. Эта функция доступна для детей с московским полисом ОМС и свидетельством о рождении, выданным после 1 октября 2018 года в столице или за ее пределами.
Кроме того, пользователи, имеющие учетную запись, смогут получить доступ к электронной медкарте по упрощенной схеме. Для этого необходимо перейти в раздел "Здоровье" и выбрать соответствующую услугу.
Как рассказал руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, расширение функционала новых сервисов и внедрение новых происходит в соответствии с запросами москвичей.
"Новые возможности делают повседневную жизнь жителей города еще комфортнее, позволяя экономить время и получать необходимые городские услуги в удобном формате", – отметил он.
С 1 июля на портале mos.ru заработал сервис, с помощью которого работодатели должны будут предоставить сведения о своих сотрудниках, привившихся от COVID-19. Данные передаются в формате таблицы Excel. Сделать это может представитель организации, имеющий доступ к ее электронной подписи, или доверенное лицо, располагающее полным доступом к учетной записи предприятия на mos.ru. Услуга "Предоставление информации о работниках, прошедших вакцинацию" доступна в двух разделах портала: "Популярное" и "Организация бизнеса".
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