В Москве справки о болезни ребенка стали доступны в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Справки о временной нетрудоспособности ребенка по форме 095/у стали доступны в разделе электронной медкарты "Мои справки" на mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, теперь справки можно быстро отправить в электронном виде или распечатать, например для спортивной секции или для частных детских садов и школ, которые посещает ребенок.
"Ранее самая востребованная справка по форме 095/у была доступна в цифровом виде только врачам и медработникам в городских школах и детсадах. Теперь же мы открыли доступ к этим справкам и родителям", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
В разделе уже имеются справки, которые столичные поликлиники выдали с конца прошлого года. Все новые электронные справки по болезни детей будут также доступны в этом разделе.
В документе указана дата выдачи, порядковый номер, фамилия, имя и отчество врача-педиатра, наименование медучреждения, диагноз, наличие контакта с инфекционными больными и другая информация.
С апреля этого года не требуется приносить бумажную справку после болезни в столичные школы или детские сады. Благодаря интеграции единой цифровой платформы здравоохранения с "Московской электронной школой" справку формы 095/у можно оформить в электронном виде.
Также в электронной медкарте родителям доступны протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписки из стационаров и данные о вызовах скорой помощи, действующие рецепты, истории вакцинации.
Получить доступ к электронной медкарте можно, подав заявку на mos.ru через стандартную или полную учетную запись. Для оформления пользователь должен иметь полис ОМС и быть старше 15 лет.
Ранее Анастасия Ракова рассказала, что в рамках единой цифровой платформы столичного здравоохранения запустили цифровой паспорт ребенка. Новый сервис доступен врачам всех детских поликлиник города.
Вице-мэр отметила, что в сервисе содержатся самые актуальные данные, что позволяет врачу быстрее принимать решения о дальнейшем лечении. Информация автоматически подгружается из медицинских документов в режиме онлайн.
Благодаря интеграции систем МЭШ и "ЕМИАС.ИНФО" медики могут видеть информацию, какую школу или детский сад посещает ребенок, а также контакты его представителей для оперативной связи.
"Это наш город": часть столичных детских поликлиник перейдет на электронные медкарты
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