Москвичей избавили от необходимости собирать почти 5 млн справок в год

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что одним из принципов клиентоцентричности государства является сокращение лишних взаимодействий граждан с госучреждениями. Так, жителей столицы избавили от необходимости собирать почти 5 миллионов справок в год.

"В некоторых случаях, как ни парадоксально, государство будет клиентоцентричным, когда отменит определенные услуги. Потому что де-юре они называются услугами, а де-факто – это излишние, никому не нужные документы. Поэтому в некоторых случаях проще всего избавить жителей от необходимости общаться с государством. Суммарно мы избавили москвичей от почти 5 миллионов лишних походов в поликлиники, сады и школы", – сказала Ракова на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов.

Таким образом, около 300 тысяч москвичей ежегодно экономят время.

Она также отметила, что родителям дошкольников больше не нужно перед началом учебного года ходить за справкой об отсутствии у ребенка контактов с инфекционными больными, теперь власти получают эту информацию автоматически.

За 2021 год в столице отменили бумажные справки по форме 026 о болезни детей для школ и детсадов, они оформляются автоматически. Также с нового учебного года записать детей на кружки и секции, оформить компенсацию части родительской платы можно онлайн, подчеркнула Ракова.

Ранее Анастасия Ракова сообщала, что в Москве треть детских поликлиник перейдут на ведение только электронных медкарт до конца 2021 года. В настоящее время уже четыре детские поликлиники ведут только электронные медкарты.

