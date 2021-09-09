В Москве уже 4 детские поликлиники полностью перешли на электронные медкарты

16:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве треть детских поликлиник перейдут на ведение только электронных медкарт до конца этого года, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в настоящее время четыре детские поликлиники введут только электронные медкарты.
"Мы отменили огромное количество никому не нужных справок, документов, журналов, но мы только в самом начале пути. До конца года планируем перевести треть детских поликлиник на ведение медкарт в исключительно электронном виде", – сказала Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Вице-мэр отметила, что переход на этот вид медкарт позволяет создать цифровую среду для каждого пациента, в которой будет собрана вся информация о его здоровье.
Доступ к электронной медкарте можно оформить на mos.ru. Для этого пользователь должен иметь полис ОМС, прикрепленный к московской детской поликлинике, и быть старше 15 лет. Также подать заявку на доступ к электронной медкарте ребенка могут родители.
Ранее Ракова рассказала, что сегодня более 900 тысяч жителей столицы пользуются мобильной версией медицинской карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которая стала доступна с июня 2020 года. В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов 4–5 раз в месяц. По словам Раковой, это позволяет москвичам экономить время, узнавать результаты различных анализов без необходимости посещать поликлинику.
Москвичи смогут вносить сведения в электронную медкарту с помощью чат-бота
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