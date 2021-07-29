В Москве к системе ЕМИАС подключили 65% стационаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве 43 больницы подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), это составляет 65% всех городских стационаров, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы внедрили ЕМИАС еще в четырех медицинских учреждениях столицы. При этом важно отметить, что мы впервые подключили к ЕМИАС такое медико-социальное учреждение, как хоспис, и к концу текущего года планируем внедрить систему во всех государственных хосписах столицы. Таким образом, сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к единой цифровой платформе здравоохранения, это 65% всех больниц столицы", – заявила Ракова.

Она отметила, что в настоящее время работы по подключению идут еще в 11 столичных медучреждениях. ЕМИАС позволяет избавить медиков от лишней бумажной работы, поскольку все данные о здоровье пациентов вносятся в электронную медкарту стационарного больного. Также это позволяет врачам выстраивать более эффективную тактику лечения, точно оценивать динамику состояния больных, а также повысить контроль над эффективностью и качеством оказываемой медицинской помощи.

"Очень важно, что выписные эпикризы сразу же появляются в электронной медицинской карте пациента и доступны врачам городских поликлиник, что обеспечивает преемственность лечения в стационарных и амбулаторных медучреждениях столицы", – добавила Ракова.

При подключении к ЕМИАС в стационарах проводится обновление аппаратных и сетевых систем и установка современного программного и серверного оборудования, а персонал проходит специальное обучение. Так, в четырех больницах, которые были недавно подключены к системе, обучение прошли 1 885 врачей, медсестер, медрегистраторов и сотрудников лабораторий.

Также система удобна и для пациентов, поскольку она дает им возможность получить выписные эпикризы в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Для получения доступа к сервису необходимо подать заявку на mos.ru через стандартную или полную учетную запись.

На данный момент ЕМИАС доступна бригадам скорой и неотложной помощи, а также внедрена во всех поликлиниках Москвы.

Ранее Ракова рассказала, что сегодня более 900 тысяч жителей столицы пользуются мобильной версией медицинской карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которая стала доступна с июня 2020 года. В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов 4–5 раз в месяц. По словам Раковой, это позволяет москвичам экономить время, узнавать результаты различных анализов без необходимости посещать поликлинику.