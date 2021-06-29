Более 900 тыс москвичей пользуются электронной медкартой в смартфоне – Ракова

Более 900 тыс москвичей пользуются электронной медкартой на смартфоне
На сегодняшний день более 900 тысяч жителей столицы пользуются мобильной версией медицинской карты в приложении "ЕМИАС.ИНФО", которая стала доступна с июня 2020 года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Сервис безоговорочно пользуется популярностью. С момента запуска мобильной версии уже более 900 тысяч москвичей начали пользоваться медкартой в смартфоне – это почти каждый третий пользователь медкарты. Каждый месяц около 300 тысяч пользователей обращается к мобильной версии ЭМК", – пояснила она.
В среднем пользователи обращаются к электронной медкарте с помощью своих смартфонов 4–5 раз в месяц. По словам Раковой, это позволяет москвичам экономить время, узнавать результаты различных анализов без необходимости посещать поликлинику. Кроме того, с помощью приложения с функционалом ЭМК можно увидеть и сохранить сертификат о вакцинации, содержащий QR-код, необходимый для посещения ресторанов, кафе и массовых мероприятий.
Ранее заммэра рассказала, что в сентябре текущего года для детей, поступающих в столичные школы и детские сады, медицинские карты начнут оформлять в электронном виде. Это избавит родителей от лишнего сбора справок.
Медкарта будет формироваться автоматически на основе данных о здоровье ребенка, которые хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения. Кроме того, она будет динамической: после появления в системе новой информации она будет сразу занесена в медкарту.
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