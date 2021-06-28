В московских школах отменят бумажные медицинские карты

Медкарты школьников в Москве перейдут в электронный формат

В столичных школах медицинские карты начнут оформлять в электронном виде. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Родителям детей, которые в этом году пойдут в первый класс школы или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026. То есть это освободит ежегодно около 170 тысяч семей от лишнего сбора справок", – объяснила она.

По ее словам, медкарта будет формироваться автоматически на основе данных о здоровье ребенка, которые хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения. Кроме того, она будет динамической: после появления в системе новой информации она будет сразу занесена в медкарту.

Ракова уточнила, что данный сервис будет доступен семьям, чьи дети учатся в образовательных организациях, подведомственных департаменту образования и науки Москвы, и прикреплены к государственным городским поликлиникам.

То же касается и личных дел детей, которые пойдут в первый класс или детский сад в сентябре текущего года. Дела остальных обучающихся также перейдут в электронный вид, но поэтапно, в течение года. Это избавит родителей от необходимости собирать документы, а само дело автоматически перейдет в новое образовательное учреждение в случае его смены.

Ранее Ракова рассказала, что в Москве четыре государственных медучреждения в рамках пилотного проекта полностью отказались от бумажных медкарт. Речь идет о детских поликлиниках № 30, 52, 110 и 122.

Заммэра отметила, что отказ от бумажных медкарт уже подтвердил свою эффективность – теперь у врачей есть больше времени для осмотра пациентов. Пациенты же могут в любой момент получить доступ к информации об их здоровье.

