Москвичи внесли более 700 тыс записей об анамнезе в электронную медкарту

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С июня 2020 года жители столицы старше 18 лет внесли свыше 700 тысяч записей о личном и семейном анамнезе в электронную медицинскую карту (ЭМК). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пользователям стало доступно несколько разделов с анамнестическими анкетами. Раздел "Мои данные" содержит информацию о собственном анамнезе: о перенесенных операциях и травмах, наличии аллергий и патологий, принимаемых лекарствах и особенностях образа жизни. В раздел "Моя семейная история" горожане могут внести информацию о перенесенных заболеваниях ближайших кровных родственников. Эти сведения необходимы для определения генетической предрасположенности к тем или иным болезням, что следует учитывать при постановке точного диагноза.

Таким образом, данные из электронной медкарты помогают медикам составить полную картину о наличии как возможной наследственной предрасположенности к заболеваниям, так и индивидуальных рисков для пациента.

Кроме того, в ЭМК москвичи могут заполнять "Дневник здоровья" – самостоятельно вносить различные показатели, например артериальное давление, температуру тела, частоту пульса, уровень сахара и кислорода в крови. Важные показатели организма автоматически передаются в раздел "Мои дневники".

Помимо этого, пациенты могут посмотреть в электронной медицинской карте протоколы осмотров специалистов, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований. Также у горожан есть доступ к снимкам (КТ, МРТ, флюорографическим, рентгеновским и другим), к данным об электронных рецептах, а также больничным листам.

Ранее стало известно, что количество центров госуслуг, в которых можно пройти медобследование, увеличилось вдвое. Изначально такая возможность была доступна в 10 центрах "Мои документы", затем в 30, а теперь в 58. Там можно сделать анализ состава тела, проверить уровень кислорода в крови, артериальное давление, а также измерить пульс.