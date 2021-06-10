Больницы и поликлиники Москвы получат маммографы по контрактам жизненного цикла

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Взрослые поликлиники, входящие в программу капитального ремонта, и городские больницы получат современные цифровые маммографы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Москва продолжает масштабную программу переоснащения медицинских организаций. Мы завершили закупку 235 новейших маммографов по уникальной технологии – контрактам жизненного цикла", – объявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам представителя мэрии, новые устройства разместят в 82 городских поликлиниках и 15 столичных больницах. В их число входит 6 якорных онкологических стационаров Москвы.
Новые маммографы позволят проводить более качественные и информативные диагностические исследования. Отдельным преимуществом приборов является интеграция с единой цифровой платформой здравоохранения города.
Устройства были закуплены по технологии контрактов жизненного цикла. Это означает, что поставщик будет обязан проводить техосмотр и обслуживание прибора в течение всего срока эксплуатации.
Накануне Анастасия Ракова объявила, что к единой цифровой платформе (ЕМИАС) столичного здравоохранения подключили еще пять стационаров города. Всего данный стандарт используют 39 больниц столицы.
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