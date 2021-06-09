Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

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Москва 24

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Общество

08:15

Мясников раскрыл фразу для мгновенного приема в поликлинике

медицина общество

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пациент не всегда может вовремя попасть ко врачу, но есть фраза, которая позволит мгновенно записаться на прием, выяснил врач Александр Мясников в ходе беседы с офтальмологом Дмитрием Майчуком.

Речь шла об остром конъюктивите. В эфире телеканала "Россия 1" Мясников попросил коллегу озвучить ключевые слова, которые необходимо сказать в регистратуре, чтобы оказаться на приеме "сегодня-завтра".

"Острая боль. В медицине всегда эти слова заставляют сразу же принять", – сказал Майчук.

Он отметил, что после этой фразы ни одна поликлиника не в праве отказать в приеме, даже если у человека нет с собой медицинского полиса и паспорта.

Ранее Мясников рассказал, к каким последствиям могут привести больные зубы. По словам эксперта, стоматологические проблемы чреваты не только дискомфортом, но и опасными болезнями.

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