Кац высоко оценила качество обследования на диагностических комплексах в центрах госуслуг

Фото: Дарья Сорокина
Современные диагностические комплексы, которые расположены в центрах государственных услуг, позволяют быстро и качественно обследовать организм. Об этом рассказала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац, посетив "медпункт" в центре госуслуг на улице Алексея Дикого в Новогирееве.
По ее словам, обследование длится всего пять минут, за которые оцениваются физические параметры тела, уровень насыщения крови кислородом, анализируется состав выдыхаемого воздуха, измеряется артериальное давление.
"Диагностика позволяет человеку скорректировать свой образ жизни: например, отказаться от курения, повысить физическую активность, пересмотреть рацион питания. Это очень важно для профилактики заболеваний, и я рекомендую всем посетителям учреждений, где есть диагностические комплексы, потратить пять минут на обследование", – отметила Кац.
Жители столицы могут пройти медицинское обследование в 58 офисах "Мои документы". Исследования бесплатные и занимают в среднем 7–10 минут. Результаты обследования появятся в электронной медкарте. Также диагностические комплексы позволяют записаться к врачу. Для прохождения обследования нужно ввести на главном экране номер полиса ОМС и дату рождения.
Проверить свое здоровье горожане могут и в павильонах "Здоровая Москва", которые работают в столичных парках. Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00.
Кац ранее рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва".
По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое. Кац уточнила, что при выявлении отклонений пациента переводят на контроль врачей телемедицинского центра, которые помогут записаться на дальнейшие обследования в поликлинике.
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