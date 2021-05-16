Сергей Собянин рассказал о работе павильонов "Здоровая Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Проект "Здоровая Москва" стал большой частью всей городской системы профилактики болезней, сообщил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам мэра, жители столицы могут пройти медосмотр в 46 павильонах, открытых в московских парках.

"Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском", – сказал Собянин.

Павильоны открыты каждый день с 08:00 до 20:00. Чтобы пройти обследование, при себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, или его копию. Предварительная запись не нужна Также в павильонах можно сделать прививку от коронавируса.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за четыре месяца работы павильонов "Здоровая Москва" 430 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье. Теперь горожане могут сделать там прививку от COVID-19.

Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.

