В стационарах Москвы соцработники будут поддерживать больных и их родственников

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В стационарах Москвы запустили экспериментальный проект по поддержке больных и их родственников социальными работниками, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

"По работе ковидных госпиталей мы поняли огромный эффект с точки зрения позитивного отношения пациентов и сейчас будем проводить эксперимент, по которому в наших стационарах психологическая, организационная, социальная поддержка родственникам и больным будет осуществляться социальными работниками", – сказала Ракова.

По ее словам, проект позволит продвинуть на более высокий уровень услуги, предоставляемые в медицинских учреждениях Москвы.

Ранее Ракова сообщила, что за последние 20 лет в Москве вдвое выросло число людей старше 65 лет. По ее словам, в современном мире 60 процентов здоровья человека зависит от образа жизни, а не от медицины.

