За 20 лет в Москве вдвое выросло число людей старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За последние 20 лет в Москве вдвое выросло число людей старше 65 лет, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Численность пожилого населения старше 65 лет в Москве за последние 20 лет возросла в два раза. А доля их на сегодняшний день составляет 25 процентов", – сказала Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Она отметила, что в современном мире 60 процентов здоровья человека зависит от образа жизни, а не от медицины. Для того чтобы увеличить продолжительность своей жизни, необходимо поменять привычки, увеличить двигательную активность и пересмотреть предпочтения в еде, считает Ракова.

Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с безработицей в столице. По его словам, в Москве за время пандемии коронавируса на работу удалось устроить четверть миллиона человек.

