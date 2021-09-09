За 20 лет в Москве вдвое выросло число людей старше 65 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
За последние 20 лет в Москве вдвое выросло число людей старше 65 лет, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Численность пожилого населения старше 65 лет в Москве за последние 20 лет возросла в два раза. А доля их на сегодняшний день составляет 25 процентов", – сказала Ракова на IV Форуме социальных инноваций регионов.
Она отметила, что в современном мире 60 процентов здоровья человека зависит от образа жизни, а не от медицины. Для того чтобы увеличить продолжительность своей жизни, необходимо поменять привычки, увеличить двигательную активность и пересмотреть предпочтения в еде, считает Ракова.
Ранее Сергей Собянин оценил ситуацию с безработицей в столице. По его словам, в Москве за время пандемии коронавируса на работу удалось устроить четверть миллиона человек.
Уровень безработицы в Москве за полгода снизился в 2,5 раза
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