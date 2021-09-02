Московская служба занятости зафиксировала рекордное число вакансий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об увеличении количества вакансий в столичной службе занятости. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.
"Рынок труда в Москве восстановился и сегодня стремительно развивается. Мы можем наблюдать, как количество рабочих мест растет с каждым днем. Работодатели все больше заинтересованы в новых сотрудниках и готовы создавать рабочие места для москвичей", – заявила специалист.
Ракова уточнила, что на сегодняшний день в городе доступно более 400 тысяч вакансий. Этот показатель в 2,5 раза превышает предлагаемые рабочие места до пандемии коронавируса.
Наибольшее число предложений отмечается в сегменте оптовой и розничной торговли – более 81 тысячи вакансий. Востребованными являются специализации продавцов, специалистов по работе с клиентами, а также кассиры и администраторы торговых залов.
Аналогичный высокий спрос можно отметить в сервисной индустрии. Здесь предлагается порядка 65 тысяч вакансий для поваров, администраторов и массажистов.
Помимо активности на рынке труда, в Москве можно отметить высокую эффективность столичного центра занятости в трудоустройстве соискателей. Отмечается также, что уровень безработицы в столице установился на уровне 0,5% и продолжает снижаться.
Исследование сервиса "Работа.ру" ранее показало вакансии, на которых предлагается наибольшая зарплата для молодых специалистов. Так, программисты С++ могут получать от 160 тысяч рублей при знании принципов объектно-ориентированного программирования, технологий COM, языков С/С++, SQL и библиотеки доступа к данным.
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