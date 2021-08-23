Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Более половины россиян планируют сменить работу осенью, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".
Аналитики выяснили, что сменить место работы готовится 61% респондентов. Сделать это они планируют уже осенью – в начале нового бизнес-сезона.
23% опрошенных об увольнении пока не думают, но планируют рассматривать интересующие их вакансии в течение ближайшего года.
Не собираются увольняться с текущего места работы лишь 16% респондентов.
При поиске новой работы россиян больше всего интересует уровень зарплаты (83%), атмосфера в коллективе и адекватность будущего руководства (45%) и наличие карьерного роста (43%).
Кроме того, многие обращают внимание на режим работы, наличие программ обучения, интересных задач и дресс-кода, а также на отдаленность офиса от места жительства.
Большую часть опрошенных привлекает сфера производства и промышленности (16%). Еще 14% респондентов хотели бы работать в области, связанной с транспортом и логистикой. 8% россиян признались, что хотели бы заниматься дизайном и творчеством.
В исследовании приняли участие более 5 тысяч респондентов старше 18 лет.
Ранее сообщалось, что треть россиян готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки. По данным сервиса по поиску работы Superjob, сразу 33% респондентов согласны потерять 10% своей заработной платы ради возможности работать из дома.
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