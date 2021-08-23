Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:28

Более половины россиян планируют сменить работу осенью

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более половины россиян планируют сменить работу осенью, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса "Работа.ру".

Аналитики выяснили, что сменить место работы готовится 61% респондентов. Сделать это они планируют уже осенью – в начале нового бизнес-сезона.

23% опрошенных об увольнении пока не думают, но планируют рассматривать интересующие их вакансии в течение ближайшего года.

Не собираются увольняться с текущего места работы лишь 16% респондентов.

При поиске новой работы россиян больше всего интересует уровень зарплаты (83%), атмосфера в коллективе и адекватность будущего руководства (45%) и наличие карьерного роста (43%).

Кроме того, многие обращают внимание на режим работы, наличие программ обучения, интересных задач и дресс-кода, а также на отдаленность офиса от места жительства.

Большую часть опрошенных привлекает сфера производства и промышленности (16%). Еще 14% респондентов хотели бы работать в области, связанной с транспортом и логистикой. 8% россиян признались, что хотели бы заниматься дизайном и творчеством.

В исследовании приняли участие более 5 тысяч респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что треть россиян готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки. По данным сервиса по поиску работы Superjob, сразу 33% респондентов согласны потерять 10% своей заработной платы ради возможности работать из дома.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать