Специалисты назвали основную ошибку всех российских фрилансеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Как уточнили эксперты, многие начинающие фрилансеры совершают одну и ту же ошибку – перерабатывают, что может привести к ухудшению качества их услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию "СберУслуги".

"Начиная работать на себя, многие начинают совершать одну и ту же ошибку: брать слишком много заказов и перерабатывать. Важно соблюдать баланс между работой и отдыхом", – говорится в сообщении компании.

По словам специалистов, необходимо создать комфортный рабочий график и следовать тому аспекту, что качество работы также зависит и от качества отдыха.

Как уточнили в "СберУслугах", следует написать о себе в социальных сетях и зарегистрироваться на сервисах по заказу услуг. Также стоит создать портфолио, которое будет отражать опыт, знания и умения.

Ранее специалисты выяснили, что треть россиян готова отказаться от части зарплаты ради удаленки. 33% россиян готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на работу из дома.

Однако 40% респондентов не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку, а еще 27% затруднились ответить на вопрос.