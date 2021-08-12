Названо число россиян, которые готовы отказаться от части зарплаты ради удаленки

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Специалисты выяснили, что треть россиян готова отказаться от части зарплаты ради удаленки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервис по поиску работы Superjob.

33% россиян готовы пойти на снижение зарплаты ради перехода на работу из дома. Однако 40% респондентов не согласились снизить свои зарплатные ожидания ради перехода на удаленку , а еще 27% затруднились ответить на вопрос.

Отмечается, что участники опроса, которые хотят перейти на удаленный формат работы, готовы потерять 10% зарплаты. Так, по 2% опрошенных готовы на уменьшение зарплаты на 15% и 25%, а 17% сообщили, что готовы получать на 5% меньше.

В опросе участвовали 1,5 тысячи человек, которые желают работать удаленно и чья профессия предполагает такую возможность.

Ранее россияне назвали размер желаемой зарплаты. Зарабатывать 100–150 тысяч рублей в месяц хотел бы каждый четвертый россиянин (28%). Получать 300 тысяч рублей в месяц хотели бы 26% опрошенных. Ежемесячный оклад в размере 200–300 тысяч устроил бы 17% респондентов. На доход от 50 до 100 тысяч рублей согласны всего 11% россиян.