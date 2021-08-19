Эксперты назвали самые необычные вакансии августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сборщик винограда, шаурмист в московскую сеть супермаркетов, диетическая медсестра и конюх-пастух попали в августовский рейтинг самых необычных российских предложений о работе, составленный сервисом "Работа.ру". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования.

Сборщика винограда ищут в Краснодарском крае. За вахту продолжительностью в 60 дней соискателю готовы платить до 102 тысяч рублей.

Опытной шаурмист требуется в московскую сеть супермаркетов. Вакансия предполагает график работы 6/1 с ежедневной оплатой смен. Также в столице ищут человека, готового освоить профессию гладильщика. Вакансия предполагает повременную оплату труда.

Диетическая медсестра со средним профессиональным образованием и опытом аналогичной работы не менее двух лет требуется в Екатеринбурге. Успешному кандидату предстоит готовить меню-раскладку в соответствии с картотекой блюд, осуществлять контроль технологических методов приготовления для различных диет, а также внедрять принципы рационального и лечебного питания с учетом диетотерапии.

В Татарстане ищут опытного конюха-пастуха с навыком верховой езды. В обязанности соискателя будет входить выпас табуна, контроль за состоянием здоровья животных, кормление лошадей и поддержание порядка.

В Хабаровске нужен выносливый и трудоспособный обработчик рыбы. Работодатель обещает компенсировать расходы на проживание, питание и проезд к месту работы.

В Санкт-Петербурге ищут сборщика надувных лодок. В обязанности сотрудника входит склейка лодок из ткани ПВХ и работа с клеем и растворителем. Работодатель готов предложить зарплату до 100 тысяч рублей.

Опытный сыровар требуется в ремесленную сыроварню в Нижнем Новгороде. Работодатель проводит обучение сотрудников за счет компании.

Ранее на сайте поиска работы в Москве появилась вакансия специалиста по просмотру роликов в TikTok. Сотруднику предстоит смотреть ролики восемь часов в сутки, чтобы обеспечить команду смешными видео во внутренних чатах. Платить за такой необычный труд обещают 250 тысяч рублей.