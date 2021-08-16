Вакансия специалиста по просмотру роликов в TikTok появилась в Москве

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Необычная вакансия появилась на сайте поиска работы в Москве. Речь идет о специалисте по просмотру роликов в социальной сети TikTok, сообщает "Мир 24".

Данную вакансию разместило одно из столичных рекламных агентств, которое в том числе работает с блогерами, а также занимается продвижением в TikTok. Сотруднику предстоит смотреть ролики восемь часов в сутки, чтобы обеспечить команду смешными видео во внутренних чатах.

Работнику также обещают карьерный и профессиональный рост в компании, а его заработная плата составит до 250 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что, согласно исследованиям, молодым работникам необходимо возвращаться на свои рабочие места, чтобы улучшить продуктивность и увеличить шансы карьерного роста. Около 50% людей до 24 лет согласились с фразой "регулярный переход на работу из дома негативно влияет на мои карьерные возможности и профессиональный рост". К тому же многие отметили, что условия дома не являются достаточно комфортными для работы.