Названы самые сложные профессии среди россиян

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Россияне назвали самые сложные профессии. Среди них оказались профессии врача, космонавта и шахтера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов "Работа.ру" и "СберЗдоровье".
Более половины респондентов (52%) отметили, что тяжелее всех остальных профессия врача. 34% отметили сложность профессии космонавта (34%), а шахтера – 32%.
"От врача требуется владение огромным количеством важных навыков – искусством эффективной коммуникации с пациентом, умением дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации. Также у врача должны быть хорошие знания в базовых естественных науках, таких как физиология, анатомия, фармакология, биохимия, гистология, эмбриология, и умение связывать физиологические процессы с конкретной клинической картиной", – рассказал руководитель направления обучения врачей телемедицины "СберЗдоровья" Дмитрий Василенко.
Согласно исследованию, 30% участников опроса выделили трудности деятельности саперов, 26% опрошенных россиян считают самой сложной профессию пожарного, 24% – пилота, а 23% – учителя. Менее 20% опрошенных отметили сложность таких профессий, как водолаз, программист, военный, химик и инженеры.
Отмечается, что уровень сложности трудовой деятельности больше всего зависит от высокого уровня ответственности – так считают 53% опрошенных. Однако 41% участников исследования отметили высокий уровень опасности для жизни и здоровья представителей трудных профессий.
Ранее специалисты объяснили, чем вызван рост числа вакансий в России. Рынок труда в России показывает активное восстановление от последствий пандемии COVID-19. Эксперты уточнили, что за первую половину 2021 года число вакансий в стране увеличилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что на данный момент наибольший прирост числа новых резюме наблюдается в отрасли IT, интернета и телекома.
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