Эксперты назвали трудности при поиске работы и способы их решения

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Зачастую страхи, стереотипы, негативные установки и эмоциональные переживания мешают кандидатам объективно оценивать свои силы, совершать взвешенные решения, выгодно себя преподносить и в итоге справляться с непростой задачей трудоустройства и успешного карьерного развития. Эксперты центра занятости "Моя работа", среди которых профессиональные психологи и HR-специалисты, рассказали Москве 24 о психологических барьерах и способах их преодоления.

"Одна из наиболее распространенных трудностей, мешающая трудоустройству, – неуверенность соискателя в себе. Нередко обратившиеся кандидаты сомневаются в своих силах и не осознают свои конкурентные преимущества. В таких случаях эксперты помогают находить и акцентировать внимание на сильных сторонах и достоинствах кандидата, а также осознавать слабые стороны и зоны потенциального развития. Это помогает соискателям трезво оценивать себя и выгодно презентовать навыки работодателю", – заявили эксперты.

По их словам, еще один значимый барьер для карьерного роста – отсутствие мотивации.

"Многие кандидаты затрудняются в формулировке четких целей на будущее и понимании, что именно мотивирует их в жизни и в работе. Специалисты службы занятости вместе с обратившимися кандидатами разбираются, что является важным для клиента и как он может этого добиться, какие внутренние ресурсы для этого есть. Такая работа способствует формированию четких и достижимых целей у соискателя", – отмечают сотрудники центра занятости.

Также специалисты оценивают реальную мотивацию соискателя, чтобы понять, на самом ли деле он стремится к трудоустройству. В случае если посетитель действительно заинтересован в работе, специалист помогает определить его реальную стоимость на рынке труда.

Часто соискатели имеют нереалистичное представление о трудоустройстве, уровне заработной платы или карьерном росте. За этим непременно следует разочарование, что накладывает на человека дополнительный стресс и эмоциональные переживания. Эксперты стараются максимально подготовить соискателей к столкновению с рынком труда и помочь адаптироваться к его условиям.

Частым элементом общения с карьерным экспертом центра занятости является работа со страхами и негативными стереотипами о рынке труда и работодателях. Специалисты помогают определить, насколько опасения и убеждения кандидата значимы и рациональны, как именно они мешают трудоустройству и жизни в целом, почему они возникли и что может помочь преодолеть их.

Сам процесс беседы о своих переживаниях уже помогает соискателю осознать их негативное влияние. Обсуждая такие непростые моменты с экспертом, человек снимает с себя эмоциональную нагрузку, осознает мешающие факторы и находит внутренние силы, чтобы преодолеть их.

Карьерные эксперты, помимо консультаций и поддержки, предлагают практические инструменты и специальные методики, помогающие кандидатам справиться со стрессом и страхами, а также прохождение тренингов и мастер-классов. Особенно это актуально во время собеседований и в первые дни работы, поскольку именно этот период сопровождается наибольшим стрессом у всех людей.

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