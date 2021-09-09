Собянин оценил уровень безработицы в Москве

11:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве за время пандемии коронавируса на работу удалось устроить четверть миллиона человек, сообщил Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов.
"Буквально за 1,5 года была трудоустроена четверть миллиона человек, и сегодня только благодаря этим мерам восстановления экономики безработица в Москве упала до докризисного уровня", – сказал градоначальник.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об увеличении количества вакансий в столичной службе занятости. По ее словам, в городе доступно более 400 тысяч вакансий.
Этот показатель в 2,5 раза превышает предлагаемые рабочие места до пандемии коронавируса. Помимо активности на рынке труда, в Москве можно отметить высокую эффективность столичного центра занятости в трудоустройстве соискателей.
Уровень безработицы в Москве за полгода снизился в 2,5 раза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: