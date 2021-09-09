Собянин оценил уровень безработицы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве за время пандемии коронавируса на работу удалось устроить четверть миллиона человек, сообщил Сергей Собянин, выступая на пленарном заседании IV Форума социальных инноваций регионов.

"Буквально за 1,5 года была трудоустроена четверть миллиона человек, и сегодня только благодаря этим мерам восстановления экономики безработица в Москве упала до докризисного уровня", – сказал градоначальник.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об увеличении количества вакансий в столичной службе занятости. По ее словам, в городе доступно более 400 тысяч вакансий.

Этот показатель в 2,5 раза превышает предлагаемые рабочие места до пандемии коронавируса. Помимо активности на рынке труда, в Москве можно отметить высокую эффективность столичного центра занятости в трудоустройстве соискателей.

