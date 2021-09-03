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Общество

09:16

Более половины молодых россиян хотят быть предпринимателями

общество

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Более половины молодых россиян в будущем хотят быть предпринимателями и работать на себя, рассказал в ходе Восточного экономического форума глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"На сегодняшний день по опросам, которые мы наблюдаем, более 56 процентов молодых людей видят свою перспективу, свое будущее именно в режиме предпринимательства, работы на себя, сопряженном с режимом работы на фрилансе", – сказал Котяков.

По его словам, среди сегодняшних предпринимателей 30 процентов составляет доля молодых людей, средний возраст которых – 38 лет, хотя средний возраст работников на рынке труда в России – 42 года.

Котяков отметил, что спрос на работу самозанятыми значительно вырос, на сегодня их число составляет почти 3 миллиона. К 2030 году в России может быть уже 10–11 миллионов самозанятых, а к 2024 году – порядка 5–6 миллионов.

Ранее Котяков сообщил, что около 2,8–3 миллионов человек в России продолжают работать в удаленном формате. Он также напомнил, что до пандемии число таких работников в стране составляло около 30 тысяч человек.

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