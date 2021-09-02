В Минтруде назвали число продолжающих работать на удаленке россиян

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Около 2,8–3 миллионов человек в России продолжают работать в удаленном формате. Об этом в четверг, 2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Он также напомнил, что до пандемии число таких работников в стране составляло около 30 тысяч человек.

"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, <...> удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8–3 миллиона человек", – приводит слова министра труда и социальной защиты РФ ТАСС.

Глава Минтруда также отметил, что по прогнозам ведомства, к 2030 году число самозанятых в России может составить 10–11 миллионов человек.

В середине августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по обсуждению подходов к реализации поручений президента о программе капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи заявила, что дистанционная работа позволила сохранить около 3 миллионов рабочих мест.

Ранее Котяков рассказал, что к началу августа рынок труда в России в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что такие выводы сделаны на основании последних данных Росстата.