В Минтруде назвали число продолжающих работать на удаленке россиян

Фото: depositphotos/lightwavemedia
Около 2,8–3 миллионов человек в России продолжают работать в удаленном формате. Об этом в четверг, 2 сентября, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.
Он также напомнил, что до пандемии число таких работников в стране составляло около 30 тысяч человек.
"На сегодняшний день при восстановлении рынка труда, <...> удаленно и дистанционно продолжает трудиться 2,8–3 миллиона человек", – приводит слова министра труда и социальной защиты РФ ТАСС.
Глава Минтруда также отметил, что по прогнозам ведомства, к 2030 году число самозанятых в России может составить 10–11 миллионов человек.
В середине августа вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании по обсуждению подходов к реализации поручений президента о программе капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи заявила, что дистанционная работа позволила сохранить около 3 миллионов рабочих мест.
Ранее Котяков рассказал, что к началу августа рынок труда в России в целом вернулся к показателям, которые были до пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что такие выводы сделаны на основании последних данных Росстата.
40% москвичей не хотят возвращаться с удаленки в офисы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: