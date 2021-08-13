Удаленка позволила сохранить около 3 миллионов рабочих мест – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Дистанционная работа позволила сохранить около 3 миллионов рабочих мест. Об этом на совещании по обсуждению подходов к реализации поручений президента о программе капремонта школ, развития среднего профессионального образования и поддержки занятости молодежи заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Я бы хотела сказать, что первый прогресс, который мы сделали, в том числе по реагированию на ситуацию на рынке труда, это была очень предметная, совместная работа правительства и "Единой России", глав регионов по изменению законодательства. Вот дистанционная занятость, то, что было нами принято, дало нам возможность и возможность работодателям сохранить в рамках дистанционной занятости практически 3 миллиона рабочих мест. В условиях пандемии это очень серьезное решение, которое помогло, собственно, и сохранить рабочие места и сохранить людей, а главное сохранить их доходы", – цитирует Голикову РИА Новости.

По словам вице-премьера РФ, допандемических показателей безработицы Россия достигнет к осени 2021 года. Наиболее напряженной остается ситуация с безработицей среди молодежи: около 60% россиян в возрасте до 24 лет являются экономически неактивными, передает ТАСС.

"Мы достаточно хорошо движемся, мы сегодня можем уже утверждать и практически уверены в том, что выйдем к осени, как нам ставил задачу президент, на допандемические показатели занятости, но есть "но", которое связано с молодежной занятостью. Хочу сказать, что по итогам 2020 года уровень безработицы в группе до 24 лет составлял в странах еврозоны чуть более 20%, в России 17% и в США почти 15%. При этом если по уровню молодежной безработицы мы, как вы видите, приблизительно находимся с этими группами стран в одном ряду, то по уровню вовлечения молодежи в экономику мы пока отстаем. Экономически неактивными пока остаются 60% молодых людей", – подчеркнула Голикова.

По данным Минтруда РФ к июлю число официально зарегистрированных безработных снизилось до 1,11 миллиона человек, что на 60% меньше, чем в начале 2021 года.

Ранее обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников предприятий и организаций, действовавшее в столице, отменил мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь работодатели могут сами решать, оставлять ли сотрудников на удаленке. Однако власти рекомендуют продолжать работать дистанционно, если это не вредит производству.