09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин отменил обязательное требование об удаленной работе 30% сотрудников предприятий и организаций. Об этом он написал на своем сайте.
Это в том числе касается работников старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. В то же время власти рекомендуют работодателям и в дальнейшем сохранять удаленку, если это возможно без ущерба для деятельности организации.
Работодатели все еще обязаны проводить термометрию сотрудников перед началом рабочего дня и не допускать на рабочие места людей с признаками ОРВИ. При этом больше не нужно проводить термометрию в течение рабочего дня – каждые 4 часа, а также регулярно тестировать сотрудников на COVID-19.
Отменяются ограничения на посещение зоопарков, включая территорию крытых павильонов.
"Благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам пандемия продолжает отступать. Число новых госпитализаций уменьшилось более чем в два раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. На сегодня в коронавирусных госпиталях занято менее семи тысяч коек – минимальное количество с начала апреля", – поделился мэр статистикой.
Он добавил, что в городе продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Число москвичей, получивших первый компонент вакцины, на этой неделе превысило 4,5 миллиона человек.
Мэр напомнил, что за последние недели ограничения смягчали несколько раз. В целом столица уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры еще остаются в силе.
"Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад. Мы по-прежнему будем действовать осторожно, исходя из анализа складывающейся ситуации и прогноза развития пандемии", – заключил Собянин.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась, но все еще остается напряженной. Она отметила, что в целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших по стране с учетом и относительно благополучных регионов, и тех, где ситуация пока неблагоприятная.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков, в свою очередь, предположил, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к зиме. По его словам, до этого времени будет формироваться иммунная прослойка. Он также считает, что подъем заболеваемости придется на середину или конец сентября, когда россияне вернутся из отпусков и начнется новый учебный год.
Роспотребнадзор порекомендовал регионам привить от гриппа не менее 60% населения
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